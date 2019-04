Conmovedor llanto de charrúas en pleno partido tras gol del triunfo al último minuto de Perú ante Uruguay

Pocas veces visto. Los jugadores charrúas estallaron en llanto en pleno partido Perú vs Uruguay tras el golazo de la bicolor en el último por el Sudamericano Sub 17.



A los 86 minutos, Juambeltz marcó un sensacional golazo de tiro libre para Uruguay. Era el 2-2, el tanto de la clasificación de los charrúas que dejaba fuera a la bicolor.



Pero en el fútbol pasan cosas. A los 90+4 Mathías Llontop anotó un gol de cabeza en el último minuto y le dio el triunfo a Perú. La historia dio vuelta en unos instantes.



Las imágenes de la televisión mostraron las escenas posteriores al gol de Perú y enfocaron a los jugadores uruguayos llorando desconsoladamente mientras el partido todavía no había terminado.



Los jóvenes charrúas sufrieron un duro golpe en el peor momento del partido luego de vivir la euforia extrema tras el gol del empate.



