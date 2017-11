Perú viaja a Lima tras empate con Nueva Zelanda: ¿Rostros de tranquilidad o preocupación? ¿Qué opinas?

Perú empató con Nueva Zelanda en el Westpac Stadium de Wellington y de inmediato inició su viaje de regreso Lima con miras a la revancha de este miércoles en el Estadio Nacional.



Un video desde el interior del avión, que vuela de retorno, mostró a los jugadores de la selección peruana luego del partido con Nueva Zelanda.



Eso sí, la única diferencia notoria respecto a otras publicaciones de los jugadores en redes sociales, es la ausencia de alegría o júbilo en el ambiente. No obstante, eso no quiere decir que estén mal. Por lo menos se ve serenidad. ¿Qué opinas?

Mira a los jugadores dentro del avión que los lleva a Lima:

En todo caso el propio técnico Ricardo Gareca en conferencia de prensa expresó el sentir de la selección tras el empate. "No estoy molesto, no estoy disconforme. Tengo que felicitar a los muchachos por el esfuerzo. Es una cancha difícil, ante un rival difícil que hemos analizado, y ante el cual hicimos lo que buscamos", expresó el 'Tigre'.



"Nueva Zelanda se cerró muy bien. Tuvimos oportunidades para generar ocasiones. Y ellos neutralizaron muy bien", afirmó Gareca en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Durante el partido Perú fue el equipo dominante, pero no pudo generar ocasiones de gol y terminó asediado por los locales pese a ser el gran favorito para superar la repesca.



Gareca reconoció que los suyos fueron a Nueva Zelanda "a ganar", pero que el empate sin goles es igual "un buen resultado".



"No lo pudimos concretar, pero de no ganar, no perder es un buen resultado. Me hubiera gustado ganar y hacer gol, pero no es malo", afirmó.

Perú 0-0 Nueva Zelanda: Goles y resumen

El entrenador dijo que el rival "hizo las cosas bien" para neutralizar a Perú, y apuntó que ahora la eliminatoria sigue "abierta" y que ambos equipos tienen "posibilidades".



"El equipo dio todo en el campo de juego, no se guardó nada. Y hay que reconocer que el rival es muy duro. Tuvimos control del balón en líneas generales. En el primer tiempo hubo un lapso que pudimos resolver y no fuimos lo suficientemente claros en los últimos metros", lamentó Gareca.



En cualquier caso, Gareca apuntó que Perú "debió ganar el partido" aunque "los partidos no son para los que los merecen, sino que hay que trabajarlos".



"Fácil no hay nada para nosotros, no creo que haya nada fácil, pero tengo fe y confío que en condiciones de local tendremos el apoyo de la gente y confío en el potencial del equipo para ganar", concluyó.

