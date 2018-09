Perú vs Alemania: Carlos Zambrano visitó la concentración de la 'Blanquirroja' y conversó con parte del comando técnico

Carlos Zambrano visitó a la selección peruana antes y después del Perú vs Alemania. El jugador de 29 años se reencontró con sus antiguos compañeros en los vestuarios de la 'Blanquirroja' y después, ante la prensa, manifestó su deseo de volver a ponerse la casaquilla nacional.



Carlos Zambrano, actual defensor del Basilea de Suiza, no es considerado por la selección peruana desde 2016 aunque el deseo de volver a la 'Blanquirroja' siempre está.

"Las expectativas es estar en la selección peruana. No es una revancha. Los últimos seis meses no tuve continuidad. Siempre hablo con Gareca. Siempre hubo buena comunicación. Pero, por la continuidad, no me tuvo en cuenta. Siempre me dijo las cosas claras. Siempre tuvimos una buena relación", dijo Carlos Zambrano a Movistar Deportes.

Según RPP Noticias, Carlos Zambrano tuvo conversaciones con el profesor Néstor Bonillo, parte del comando técnico de Ricardo Gareca.

Carlos Zambrano desea regresar a la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

Pese a que Carlos Zambrano tiene un camino difícil para regresar a la selección peruana, el entrenador Ricardo Gareca indicó hace algún tiempo que puede tomar en cuenta al defensa mientras tenga continuidad en su equipo, algo que aún le falta al 'León'.

Sobre el encuentro entre Perú vs Alemania, Carlos Zambrano dijo haberse "sorprendido" por la defensa de la bicolor.

"Desde los más experimentado hasta los más jóvenes. Todos han respondido muy bien. Me siento contento por ello. No es fácil estar en la selección", concluyó C arlos Zambrano.