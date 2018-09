Por Miguel Alegre Tinoco (Enviado especial). ElPerú vs Alemania tiene todos los ingredientes que los hinchas esperaban antes de llegar hasta el estadio Rhein Neckar Arena, donde los muchachos de Ricardo Gareca rivalizaran ante una de las selecciones más poderosas del planeta.



Llegamos hasta el 'Fan Fest' en Steinsfurt, donde miles de peruanos vivieron la previa al Perú vs Alemania con olor de anticuchos, pancita, cervezas peruanas y una larga cola nos llamó la atención y era el módulo 'Come Perú' propiedad de las hermanas Dorkas, Janny y Dayana Balarezo, quienes tienen un negocio de catering, preparando comida peruana en Alemania, en sociedad con el esposo de una de ellas, el alemán Andy Ruthus.



Las 'princesitas peruanas' como las conocen en Munich, llegaron hasta Steinsfurt con 50 kilos de pescado, dos costales de limón de chulucanas, dos costales de cebolla roja y dos canastas de ají limo y rocoto para preparar 500 platos de cebiche que volaron en tiempo record.



Ceciche peruano fue un éxito en Alemania

Las peruanas 'rayaron' al poner en manos de los peruanos y de algunos atrevidos alemanes nuestro picante plato bandera a solo a solo 12 euros. Con el estomago contento los cerca de 5 mil peruanos que llegaron hasta este lugar emprendieron la ruta de 3 kilómetros hasta el del estadio Rhein Neckar Arena.