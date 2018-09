Perú vs Alemania: Hinchas pusieron color a segundo amistoso de la blanquirroja | VIDEO | FOTOS 

Por, Miguel Alegre (enviando especial). No hay duda que seguimos siendo los candidatos a la mejor fanaticada del mundo y los hinchas de la selección peruana lo han demostrado, una vez más, este domingo cuando invadió las calles de Sinsheim con una marea de camisetas blanquirrojas dispuestas a entregar todo por sus colores en el Perú vs Alemania.



Esta es la primer ocasión en que estos nuevos hinchas de la selección peruana llega hasta Alemania y los habitantes de Hoffenheim se quedaron sorprendidos al ver la cantidad de peruanos residentes en esta parte de Alemania y otros que llegaron desde diferentes puntos de Europa para no perderse el Perú vs Alemania.



Vinchas, banderas, bombos y bengalas fueron el ambiente que pusieron los hinchas de la selección peruana pusieron en las a fuera del estadio Rhein Neckar Arena, donde se congregó el grueso de hinchas nacionales.



Asi alentó la hinchada peruana en Alemania

Luego la fiesta se trasladaría a las tribunas del coloso de Sinsheim donde volvimos a ser locales sobre todos a la hora que se entonó el Himno Nacional y donde la hinchada pudo cantar un gol en los pies de Luis Advíncula.