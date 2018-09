Perú vs Alemania: Mira el imperdible desafío entre el Cuy y Paule la mascota alemana | VIDEO | FOTOS

Por, Miguel Alegre Tinoco (enviado especial). Llegamos hasta la explanada del estadio Rhein Neckar Arena,​ de la ciudad de Sinsheim, para vivir el Perú vs Alemania y la marea de camisetas rojiblancas al rededor nos hace pensar en una tarde llena de peruanidad, pero en medio del gentío divisamos a un viejo conocido que empezó previamente a sacar cara por el equipo de todos.



Se trata del popular y carismático Cuy quien adelantó el Perú vs Alemania con un reñido duelo ante 'Paule' el Aguila mascota oficial de la selección teutona quien demostró su habilidad para dominar la pelota muy por encima de las habilidades de nuestro simpático roedor.



Pero la revancha para el simpático Cuy llegó a los pocos minutos cuando el desafío ya no fue con el balón, sino a ritmo de música. Moviendo las caderas la mascota peruano fue insuperable, incluso se dio mañana para hacer bailar a dos fanáticas con lo que pudo empatar este difícil duelo que sellaron con un abrazo.



El divertido duelo entre el Cuy y Paule la mascota de Alemania

El ambiente en los alrededores de estadio Rhein Neckar Arena no tenia la algarabía que se vivió minutos horas previas en Steinsfurt donde hubo música, comida y algunos hasta se animaron a bailar nuestra música peruana.

Sin embargo, minutos después esta tranquilidad, en las inmediaciones del coloso de Sinsheim, se vio perturbada con la llegada de la barra blanquirroja con tambores y bengalas, dándole color y un ambiente de fiesta a este segundo amistosos histórico de la selección peruana en Europa.