Perú vs. Alemania: Selección peruana entrenó previo al emocionante partido ante bávaros | VIDEOS | FOTOS

Por: Miguel Alegre (Enviado especial a Alemania)

La selección peruana realizó hoy lo que sería su último entrenamiento previo a su partido ante Alemania, que se jugará mañana desde la 1:45pm. Los dirigidos por Ricardo Gareca realizaron un arduo trabajo físico y el DT ya habría definido al once que se plantará en la cancha frente a los germanos.



Los jugadores de la selección peruana llegaron muy temprano al campo deportivo del Mingolsheim acompañados de Ricardo Gareca y todo el cuerpo técnico.

Miguel Alegre, corresponsal Trome en Alemania

Ricardo Gareca buscará revertir los errores que la selección peruana cometió en su partido ante Holanda (2-1) y buscará reflejar el resultado del arduo entrenamiento que los jugadores han tenido en los últimos días para dar un buen espectáculo ante el excampeón del mundo.



Los integrantes de la selección peruana mostraron su buen ánimo dentro y fuera del campo de juego, sin embargo al momento de los entrenamientos todos se mostraron serios e hicieron lo que Ricardo Gareca les indicaba.

Entrenamiento selección peruana. (Video: Miguel Alegre)

En este entrenamiento previo al Perú vs. Alemania no podía faltar el tradicional camotito y los juegos entre los integrantes de la selección peruana.



Hasta el momento, André Carrillo es duda ante Alemania, ya que el jugador no apareció en los entrenamientos de hoy debido a que tras el partido ante Holanda quedó con molestias musculares.



Entrenamiento selección peruana previo al partido con Alemania.

En tanto, Edison Flores y Raúl Ruidíaz trabajaron con normalidad.