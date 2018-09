Perú vs Alemania: Técnico Joachim Löw elogió el juego de la 'Bicolor' en la previa del amistoso FIFA [VIDEO]

Joachim Löw ofreció conferencia de prensa en la previa del Perú vs Alemania. El DT elogió la agresividad de la 'Bicolor' y considera que el choque de este domingo se asemejará a lo que vio en el Mundial ante Francia por el Grupo C.



"Vimos los partidos de Perú en el Mundial. Contra Francia, perdieron solo 1-0. Contra Holanda, encajaron un gol, pese a que perdieron. El equipo juega con cierta fuerza y agresividad. Saben jugar y encajar bien", dijo Joachim Löw.



"Los peruanos, que no juegan de una manera muy ofensiva, se cerrarán atrás. Al igual que contra Francia, tendremos más la posesión del balón. Tengo dos o tres soluciones para contrarrestar esto, con la misma disciplina", añadió el DT de Alemania.

Video: Técnico de Alemania

Perú y Alemania se verán las caras este domingo el Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim por fecha FIFA. La 'Bicolor' espera ganar a un grande de Europa tras caer ante Holanda el último jueves.