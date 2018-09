Perú vs Alemania EN VIVO ¡Con 3 novedades! ¡Así jugaría la 'bicolor' en Sinsheim! Perú vs Alemania, chocan este domingo en amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce el posible once de Ricardo Gareca

- / - Perú vs Alemania EN VIVO Alineaciones ONLINE del amistoso por fecha FIFA - / - Portero: Pedro Gallese - / - Lateral derecho: Luis Advíncula - / - Defensa central: Christian Ramos - / - Defensa central: Luis Abram - / - Lateral izquierdo: Miguel Trauco - / - Mediocampista: Pedro Aquino - / - Mediocampista: Yoshimar Yotún - / - Volante izquierdo: Edison Flores - / - Volante derecho: Christian Cueva - / - Enganche: Jefferson Farfán - / - Delantero: Raúl Ruidíaz