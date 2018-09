Perú vs. Alemania EN VIVO Día, hora y canal de TV del amistoso FIFA en Sinsheim

Perú vs. Alemania EN VIVO. La selección peruana, tras caer 2-1 ante Holanda en su primer amistoso internacional post Mundial Rusia 2018, se enfrentará al equipo bávaro en el WIRSOL Rhein-Neckar-Arena. En trome.pe te mantendremos al tanto de todos los pormenores de este encuentro minuto a minuto. Este encuentro es de preparación para los dirigidos por Ricardo Gareca con miras a la Copa América 2019.



¿Cuándo, a qué hora y qué canales transmitirán el Perú vs. Alemania? ¡Entérate aquí más detalles de este partidazo!



¿Cuándo será el Perú vs. Alemania? La selección peruana jugará este domingo 9 de septiembre en el WIRSOL Rhein-Neckar-Arena de la ciudad de Sinsheim.

¿A qué hora juegan Perú vs. Alemania? El partido se jugará a la 1:45pm (Hora peruana) y si estás en otros países, a continuación te indicamos los horarios:



Argentina / 3:45 p.m.

Uruguay / 3:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

Paraguay / 2:45 p.m.

Bolivia / 2:45 p.m.

Venezuela / 2:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs. Alemania? En nuestro país, el partido se transmitirá por Movistar Deportes (CMD) en señal de cable y en señal abierta por Latina (Canal 2). En otros países:



Albania: SuperSport 4 Digitalb

Argentina: DirecTv

Bolivia: DirecTv

Chile: DirecTv

Venezuela: DirecTv

Ecuador: DirecTv

Uruguay: DirecTv

China: PPTV Sport China

Estados Unidos: ESPN+

Países Bajos: NPO 1

España y resto de Europa: beIN Sports



Alemania también jugará su segundo amistoso ante Perú. El jueves 06 de septiembre se enfrentó a Francia y solo obtuvo un empate 0-0 en el Allianz Arena por la primera fecha del Grupo 1 de la UEFA Nations League 2018.