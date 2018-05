Perú vs Arabia Saudita: Día, hora y canal del partido amistoso previo a Rusia 2018

Perú vs Arabia Saudita se enfrentarán en un partido amistoso de preparación de cara al Mundial de Rusia 2018 . Los jugadores, comandados por Ricardo Gareca , continuarán tratando de mejorar en su funcionamiento como equipo y evitar cortar la racha de 13 partidos sin perder.



El esperado partido de la selección peruana se jugará el próximo domingo 3 de junio a la 1 p.m. (hora de Perú) en el AFG Arena en Saint Gallen de la ciudad de San Galo en Suiza y será transmitido por Movistar Deportes y América Televisión.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES

Perú / 1:00 p.m.

España / 8:00 a.m. (del 04 de junio)

México / 1:00 p.m.

Colombia / 1:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

Brasil / 3:00 p.m.

Los Ángeles / 11:00 a.m.

Nueva York / 2:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.



Todo esto luego de la victoria por 2 a 0 frente a Escocia , que significó la despedida de la 'bicolor' frente a sus hinchas antes de partir al viejo continente para continuar con su preparación.



La selección peruana espera su partido de debut de Rusia 2018 frente a Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana (hora peruana). Posteriormente enfrentará el 21 de junio a Francia a las 10 de la mañana y el 26 a Australia a las 9.