Perú vs Arabia Saudita: Hinchas empujaron su propio bus para llegar a partido en Suiza [VIDEO]

Curiosa imagen se vio en la previa del P erú vs Arabia Saudita en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018. Hinchas peruanos tuvieron que empujar su propio bus para llegar a partido en Suiza.



Como se sabe, la selección peruana , al mando de Ricardo Gareca, concentra en Austria, de donde se trasladó hasta Suiza para encuentro con Arabia Saudita .



A dicho lugar llegaron un gran números de peruanos de todas partes de Europa, quienes se movilizaron en buses para no perderse todas las incidencias de la selección peruana .



Y en un caso que quedará para la anécdota, uno de los buses no pudo arrancar y los propios peruanos tuvieron que empujarlo para el viaje hasta Suiza.

Video: Hinchas empujan su propio bus