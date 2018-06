Perú vs Arabia Saudita: Memes en Facebook y Twitter por partido amistoso rumbo a Rusia 2018

Perú vs. Arabia Saudita EN VIVO se enfrentarán en el Kybunpark Stadium de St. Gallen, en Suiza desde la 1:00 p.m., camino a Rusia 2018 , pero desde ya se pueden ver los memes de este encuentro que marca el regreso de Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero, quien se pondrá nuevamente la bicolor tras ocho meses de suspensión y la hinchada en Suiza volverá a ver al goleador en acción en el Perú vs Arabia Saudita.



La 'Blanquirroja' entrenó con tranquilidad y, aunque en un inicio no se sabía si Ricardo Gareca lo alinearía desde el arranque del Perú vs. Arabia Saudita, en el partido de práctica a puerta cerrada el DT de la bicolor alineó a Paolo Guerrero y mantuvo a Jefferson Farfán en la banca, pues tampoco quiere arriesgar a sus dos jugadores claves para este partido amistoso.



De acuerdo al planteamiento de Ricardo Gareca, la selección peruana podría alinear en la cancha del Kybunpark Stadium de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva; y Paolo Guerrero.



Arabia Saudita alineará un equipo ofensivo ante Perú liderado por el mediocampista Fahad al-Muwallad y el delantero Mohammed Al-Sahlawi para romper la defensa peruana.



