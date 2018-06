Perú vs. Arabia Saudita: ‘Puchungo’ Yáñez revela cómo es la vida en ese país de Asia Occidental [FOTOS]

La Blanquirroja se enfrenta hoy (1 de la tarde) en su penúltimo amistoso a la selección de Arabia Saudita , antes del inicio del Mundial Rusia 2018. Para conocer más de este país de Asia Occidental, conversamos con el exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez , quien en 1996 jugó en el club Al Ittihad de esas tierras.



“No hay discotecas, no hay tragos, no hay vida social, solo familiar”, dice ‘Puchungo’ Yáñez .



Según él, la vida en Arabia Saudita se resume en trabajar y pasarla con la familia. Los hombres tienen prohibido hasta decir ‘hola’ a una mujer. “Ningún contacto con el sexo opuesto está permitido ”, señaló ‘Puchungo’ Yáñez .



Pero no es todo. Tampoco hay cines ni teatros. Los matrimonios son ‘arreglados’ por los padres y las bodas entre primos son comunes.



“Lo más fuerte queviví allá es el Ramadán, es un mes donde no se hace nada de día, todo es de noche. Es un sacrificio de los musulmanes una vez al año”, contó ‘Puchungo’ Yáñez .

Paolo Hurtado marcó descomunal gol en partido de práctica.

PENA CAPITAL

En Arabia casi no hay delincuencia ni asesinatos, en parte porque existe pena de muerte. ‘Puchungo’ recuerda haber presenciado cuatro veces la decapitación de personas que llevaban drogas. “Si violan, les cortan la cabeza y los dejan colgados ”, dijo ‘Puchungo’ Yáñez .



Los sauditas se rigen por el Corán, el libro sagrado del Islam. Es la única ley que rige y, de ser desafiada, amerita la pena de muerte como sanción.