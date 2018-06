Perú vs Arabia Saudita EN VIVO Alineación ONLINE del amistoso en Suiza rumbo al Mundial Rusia 2018

Perú vs Arabia Saudita EN VIVO . El cuadro que dirige Ricardo Gareca se medirá ante el conjunto asiático en Suiza, en amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018 . revisa la galería con el posible once de la 'bicolor'.



Luego de su victoria 2-0 frente a Escocia, la selección peruana se medirá ante Arabia Saudita en busca de llagar de la mejora manera a su debut en el Mundial (ante Dinamarca) y para mantener su invicto de 13 partidos.



Arabia Saudita , que viene de 7 amistosos en este 2018, cayó el último lunes frente a Italia por 2-1. 'Los hijos del desierto' son dirigidos por el ex DT de Chile, Juan Antonio Pizzi.



¿Y cómo arrancaría Arabia Saudita?



Arabia Saudita : Mayouf; Shahrani, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi; Harbi, Otayf, Shehri, Abid; Faraj, Mawallad, Sahlawi.