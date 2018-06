Perú vs. Arabia Saudita EN VIVO canales América TV y Movistar Deportes amistoso por el Mundial Rusia 2018

Perú vs. Arabia Saudita EN VIVO será el amistoso más especial de todos porque marcará el regreso de nuestro capitán Paolo Guerrero , quien se pondrá nuevamente la bicolor tras ocho meses de suspensión y la hinchada peruana está ansiosa de verlo volver a las canchas. El encuentro se jugará en el Kybunpark Stadium de St. Gallen, en Suiza desde la 1:00pm.



América TV y Movistar Deportes son los canales encargados de transmitir el Perú vs. Arabia Saudita que tendrá a Paolo Guerrero como estrella principal, ya que los ojos del mundo y de sus rivales estarán puestos sobre él y el juego que haga con los demás integrantes de la selección peruana.



Perú entrenó con tranquilidad y, aunque en un inicio no se sabía si Ricardo Gareca lo alinearía desde el arranque del Perú vs. Arabia Saudita , en el partido de práctica a puerta cerrada el DT de la bicolor alineó a Paolo Guerrero y mantuvo a Jefferson Farfán en la banca, pues tampoco quiere arriesgar a sus dos jugadores claves para este partido amistoso.

Hinchas de todas las edades esperan ver a Perú en el Mundial Hinchas de todas las edades esperan ver a Perú en el Mundial

Los peruanos en Lima y en Suiza esperarán hasta el último momento para ver a Paolo Guerrero luciendo la camiseta número nueve y la banda de capitán de la selección peruana y que casi un Tribunal de Arbitraje Deportivo le arranca el sueño que tuvo desde niño: jugar un Mundial.



De acuerdo al planteamiento de Ricardo Gareca, la selección peruana podría alinear en la cancha del Kybunpark Stadium de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva; y Paolo Guerrero.

En tanto, Arabia Saudita dirigida por Juan Antonio Pizzi quiere seguir ganando experiencia de cara al partido inaugural del Mundial Rusia que jugará ante la selección rusa, el 14 de junio en Moscú y a su duelo con Uruguay.



Arabia Saudita alineará un equipo ofensivo ante Perú liderado por el mediocampista Fahad al-Muwallad y el delantero Mohammed Al-Sahlawi para romper la defensa peruana.

Los llamados 'Hijos del desierto' vienen de una derrota 2-1 ante Italia, pero anteriormente le ganaron a Argelia y Grecia con 2-0, y su DT sabe cómo jugarle a Perú , pues entrenó a la San Martín en el 2006.

HORARIOS DEL PERÚ VS. ARABIA SAUDITA

​

España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Brasil / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

Colombia / 1:00 p.m.

Perú / 1:00 p.m.

Los Ángeles / 11:00 a.m.

Nueva York / 2:00 p.m



Si vas a seguir el partido online, no te pierdas todos los detalles de nuestra cobertura minuto a minuto del Perú vs. Arabia Saudita con nuestro enviado especial José 'Huachano' Lara, quien nos mantendrá informados de todo lo que sucederá en este encuentro.



Conéctate a la señal de trome.pe . Aquí encontrarás todos los detalles, jugadas, goles, minuto a minuto y toda información de este importantísimo partido previo al Mundial Rusia 2018.