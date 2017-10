El Perú vs. Argentina en Buenos Aires es sin duda el partido de la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 y todo el mundo quiere ir a ‘La Bombonera’ para alentar a sus selecciones… incluso hasta los que están impedidos por la ley.



Medios argentinos reportaron que dos horas antes del Perú vs. Argentina, Rafa Di Zeo, uno de los líderes de ‘La Doce’, la barra brava de Boca Juniors, llegó a ‘La Bombonera’ y fue grabado por las cámaras del canal Todo Noticias.



Y es que desde que ‘La Bombonera’ fue confirmada como el escenario donde iba a disputarse el Perú vs. Argentina, la barra brava de Boca Juniors se encontraba bajo la mira de las autoridades gauchas.



Rafa Di Zeo llegó acompañado de Mauro Martín, otro de los capos de ‘La Doce’ de Boca Juniors, y rodeado de varios secuaces. En el tiempo que permaneció en el lugar, se tomó fotos con los asistentes y se desconoce si logró ingresar al recinto deportivo.



Rafa Di Zeo fue visto en La Bombonera pese a prohibición... ¿Habrá querido entrar a ver el Perú vs. Argentina?

¿Pero quién es Rafa Di Zeo? En abril pasado, el Ministerio de Seguridad de Argentina le prohibió tanto a él como a Mauro Martín ingresar a los estadios de todo el país por 2 años a raíz de un incidente relacionado a la barra brava que dejó dos muertos.



La reventa también jugó un papel aparte en la previa del Perú vs. Argentina. A dos horas del inicio del trasncedental partido, en las inmediaciones de ‘La Bombonera’ las entradas se ofrecían hasta en 2.500 pesos (unos 469 soles), informó la agencia Télam.



Sin embargo, la Dirección de Seguridad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio del área, le aplicó derecho de admisión a 3.000 personas, entre los que figuraban algunos jefes máximos de la barra de Boca Juniors.

