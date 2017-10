¡Vamos Perú! La selección peruana ya se viene preparando física y mentalmente para poder lograr una victoria frente al cuadro Argentino. Messi y compañía no la pondrán fácil y el combinado peruano tendrá que hacer gala de sus mejores jugadas, buen toque de balón y pelota en el piso para poder desesperar a la albiceleste que jugará con el aliento de una hincha que no le tiene mucha fe.



'La Bombonera' será el mudo testigo del enfrentamiento histórico entre Perú vs Argentina. Fue en el 69 que Perú le ganó a Argentina y los dejó sin un cupo para ir al Mundial México 70. La 12 tuvo que ponerse las pilas para poder alientar a la selección de Argentina desde las gradas.



El partido histórico entre Perú y Argentina está generando mucha expectativa en todo el planeta. El mundo de fútbol sabe muy bien que existe una posibilidad muy grande para que Messi y todo un país llore una derrota en su casa y en el mítico estadio donde Perú ya salió victorioso.



Por esa razón, La 12 ya tiene lista su camiseta para el encuentro histórico entre Perú vs Argentina. "Jugador numero 12. Los dueños de la historia", dice la parte de la espalda de la camiseta de Boca Juniors. En la parte delantera tiene un pequeño logo del Perú vs Argentina y la fecha en la que se jugará: 5 de octubre.



Por su parte, el periodismo de Perú y Argentina han tenido un duelo encarnizado por defender sus colores. Por su parte, Argentina sabe muy bien que su selección tiene muchas deficiencia y puede no lograr una victoria en su propia cancha.



Cabe recordar que existe un gran grupo de hinchas argentinos que tiene el deseo que su país no asista al Mundial de Rusia 2018."Nadie lucha", "¿Para qué vamos a ir si jugamos muy mal?", dice algunos comentarios en las redes sociales sobre la selección de Argentina.