En la previa del Perú vs. Argentina la organización local optó por mojar el terreno de juego del estadio la Bombonera de Buenos Aires.



El césped de la Bombonera no luce al 100%. Además, se conoce que una cancha húmeda favorece la circulación rápida del balón. Un estilo de juego que se acomoda a Jorge Sampaoli para el Perú vs Argentina.



Asimismo, la delegación peruana se sorprendió con el vestuario, que estuvo repleto de imágenes de Machu Picchu, que curiosamente es de color verde. El color que no le gusta a Ricardo Gareca, quien es muy seguidor de las cábalas.

Los jugadores de la selección peruana salieron a calentar al terreno de juego, en medio de los cánticos de la hinchada argentina. Perú enfrenta a Colombia en la siguiente fecha de las Eliminatorias.

Jueza usando camiseta de Perú

