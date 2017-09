Perú vs Argentina: Dónde y cómo comprar entradas en Lima para partido en La Bombonera por Eliminatorias

Cada vez falta menos para el Perú vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido tendrá lugar en La Bombonera de Boca Juniors, donde al menos 500 hinchas peruanos tendrán la oportunidad de alentar a la bicolor.



La tribuna peruana estará en la platea alta sur de La Bombonera. ¿Vas a viajar a ver el Perú vs Argentina? Aquí te contamos cómo puedes adquirir entradas para estar presente en el partidazo.



A través de un comunicado en sus redes sociales, la selección peruana dio a conocer el precio y los pasos que debes seguir para adquirir entradas para el Perú vs Argentina.



La venta empieza este miércoles 27 vía www.teleticket.com.pe (solo ONLINE) desde las 11:00 a.m. hasta agotar stock (ojo que solo hay 500 entradas disponibles). El costo será de 670 soles y solo venderán dos entradas por persona.



¿Dónde entregarán las entradas? Pues en la Avenida Benavides 1505 (Miraflores) entre los días jueves 28 y viernes 29 de este mes desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m..

Ponemos a disposición 500 entradas a la venta para el Argentina-Perú en La Bombonera. En venta únicamente vía Teleticket ONLINE desde 27/09. pic.twitter.com/Kh3by8Wd9v — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 26 de septiembre de 2017