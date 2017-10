José Lara

El prestigioso periodista Daniel Arcucci habló con Trome.pe sobre el Perú vs Argentina del próximo jueves en la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Elogió a Gareca, le pegó a su selección y analizó el juego de Lionel Messi, entre otros temas y dejó frases imperdibles en esta nota.



Daniel Arcucci es secretario de redacción del diario La Nación de Argentina y panelista del programa '90 Minutos de fútbol' de Fox Sports. Es famoso por ser el periodista más cercano a Diego Maradona.

"Argentina enfrentará a Perú y su propio conflicto emocional"

Ambas selecciones se juegan su pase al Mundial...



Efectivamente, así se vive. Yo viví la experiencia (similar) en el 85, era joven y estaba en la revista el 'El Gráfico', la del 93´, la del 2009. Es decir, he vivido experiencias al límite de la selección argentina. Esta vez, la enfoco de otro modo, ya que se da luego de muchas frustraciones de la selección argentina. Hay más incertidumbre y nerviosismo.



Tenemos la sensación que pese a tener jugadores buenos y técnicos también muy buenos, como Jorge Sampaoli, no se logre plasmar nunca un rendimiento parejo. Puede pasar cualquier cosa.

Ricardo Gareca: Conferencia de prensa previo al partido Perú vs Argentina

¿Por qué Argentina no ha logrado regularidad en el juego y armar un equipo?



Una de las razones son los constantes cambios. En una Eliminatoria se cambió tres entrenadores. Anteriormente hubo tres entrenadores en 24 años. Ahora fueron tres en una Eliminatoria.



Hay una enorme presión emocional sobre los jugadores que provoca un bloqueó y ese uno de los principales adversarios que tendrá Argentina, además de un buen Perú, que se ha recuperado. Grandes jugadores en clubes pero que en la selección no funcionaban. Han logrado equilibrar eso. Argentina enfrentará a Perú y su propio conflicto emocional.

Cachito Ramírez nos recordó que en 1969 Argentina vivió un momento similar, de muchos cambios...



Esa es la prehistoria de la selección argentina. El antes y después de Argentina es desde 1974 cuando asume César Menotti. La selección argentina se convierte en prioridad. Ese es el legado de Menotti y luego continua Bilardo, incluso con dos estilos de juego diferfentes.



A Lionel Messi le dan con palo y en Argentina tiene menos seguidores



Hay que separar las cosas. Messi es el mejor futbolista del mundo. Lo que le pasa con la selección es lo que le pasa al resto de jugadores. Hay una cuestión netamente futbolística que no tiene que ver que juegue como Barcelona o no. Ahora pasa por dónde y cómo le llega la pelota a Messi. La pelota le tiene que llegar a Messi cerca del área.



Messi no tiene un forma de rebeldía como la que tenía Maradona que era completa. Maradona es un rebelde por naturaleza y Messi no lo es. La forma de rebelarse de Messi, es bajar muchos metros a buscar la pelota. Error, se aleja de la zona que hace daño.



Messi en la selección intenta ser dos jugadores, realizador y gestor de la jugada. Al final no llegaba a ser ninguno de los dos. Lo que tiene que corregir Argentina es que le llegue la pelota a Messi y que sea cerca al arco.

"Jugar en la Bombonera es una muestra de debilidad ante el rival. No sabemos que hacer. Es un arma de doble filo"

Ricardo Gareca y su tajante respuesta sobre sus sentimientos previo al partido

¿Le dice algo que se juegue en la Bombonera?



No, es irrelevante. Jugar en la Bombonera es una muestra de debilidad ante el rival. No sabemos que hacer, entonces cambiamos el lugar. Se cambiaron tantas cosas, entrenadores, jugadores, afuera Higuaín, adentro el otro, viene Icardi. Lo único que faltaba cambiar es el estadio.



Es un arma de doble filo. Si Argentina sufre la presión en un cancha más cerca (a las tribunas) como es la Bombonera. Posiblemente sienta más presión. Hay una cuestión emocional primero y futbolística después.

¿Cuál es tu percepción de Perú?



Perú en un momento, en esta misma Eliminatoria estaba desahuciado. Lo más importante que hizo Ricardo Gareca es la transición generacional. Mantener algún jugador referente. Acá se dice, que se vayan todos. Tienen a Paolo Guerrero. Por ahí, Claudio Pizarro más adelante, no se sabe, si Perú clasifica al Mundial. Lo que se logró es unir generaciones.



Perú tiene varias bajas importantes. Un hombre como Christian Cueva no es cualquier jugador. Tiene una defensa muy sólida y fuerte físicamente como el Mudo Rodríguez, por ejemplo. Me encanta Yoshimar Yotún. Tiene un estilo de juego.



Pero Perú también tiene y un peso emocional. Un peso histórico. Es decir, están cerca de lograr algo que no se logra desde 1982. No es poca cosa. Analizando este partido, Perú tiene más para ganar que para perder. Argentina es al contrario.



El peso y el favoritismo lo tiene Argentina, Perú puede especular con el desarrollo del partido, en el buen sentido de la palabra, pero Argentina no puede especular.

Pensando en un Mundial sin Messi y Argentina ¿habrá algo irregular con el árbitro?



No me importan los árbitros. Hay que jugar lo suficientemente bien y ser superiores como para el árbitro sea solo un elemento de impartir justicia y nada más. Espero que no. Yo quiero que Argentina llegue al Mundial por el camino que corresponde.

