Perú vs. Argentina: Esto dijo Christian Cueva a su llegada a Lima [VIDEO]

Christian Cueva, mediocampista de la selección peruana, llegó a nuestra capital por la mañana para ponerse a órdenes de Ricardo Gareca quien tiene ya todo listo para el duelo ante Argentina en la 'Bombonera' por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



El volante que la selección peruana, llega luego de participar en la victoria de su equipo, Sao Paulo 1-0 frente al Sport Recife, pero no será tomado en cuenta ante Argentina debido a una suspensión que recién lo haría parecer ante Colombia este 10 de octubre.



El jugador de la selección peruana viajará junto al grupo y habla sobre lo que serpa este importante partido. "Es importante hacer historia, pero no me gustaría mucho hablar de eso. Es un sueño al igual que el resto del país. Ahora nosotros pensando en ir y hacer un gran papel para traernos los tres puntos", dijo Christian Cueva a su arribo a la capital.



También comento, Christian Cueva, a cerca del posible regreso de Claudio Pizarro a la selección peruana. "Claudio a sus 39 años sigue jugando en Europa creo que todos nos tenemos que sentir bien de eso, pues nos representa y está demás decir que las puertas de la selección están abiertas para él. Mientras se sienta vigente y con ganas de jugar creo que puede estar", agregó Cuevita.