Perú vs Argentina: "Esto hice para tomar fotos de las Malcriadas en La Bombonera", por Alan Ramirez [FOTOS y VIDEO]

Por: Alan Ramírez / Fotógrafo de Trome



He viajado por casi todo Sudamérica haciendo fotos para la Malcriada de Trome. Lo hice en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Uruguay... ¡y ahora tocó Argentina. El sol está radiante, y aunque corre mucho viento, mi flash está listo para disparar en La Bombonera, donde este jueves jugarán Perú y Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



Y llegó el día. Mirella Mendez y Jessy Kate, dos hermosas peruanas, ya tenían puestos sus sacos de color rojo y blanco, pues no queríamos despertar sospechas en la puerta de ingreso del coloso de Boca Juniors. Ya en el lugar, le pagamos a un cuidador unos 500 pesos (casi 100 soles) para entrar por una de las tribunas. ¡Créanme! Hasta la gente de seguridad se tomaron fotos con la chicas. Eso sí, les pidieron quitarse los sacos.



Empecé a trabajar de inmediato, no podía perder el tiempo, también me jugaba mi partido y quería ganarlo. Yo era el '9', y mi cámara, el '10'. Flash aquí, flash allá... hasta que el local respondió. Estábamos en el 'verde' de la Bombonera con las chicas en hilo cuando una voz se alzó: "¡A ustedes qué les pasa, aquí hay un montón de personas y no pueden estar en pelotas (desnudas)", nos gritó una señora de administración.



La misión ya estaba cumplida, nos retiramos. Mientras eso sucedía, llegaron otros patas del estadio para apurar nuestra salida. "Están haciendo un escándalo", repitieron una y otra vez. Y bueno, es parte de la chamba que hago con las Malcriadas de Trome.



Afuera hubo baño de popularidad. Todos querían sacarse fotos con Mirella y Jessy. La mayoría eran peruanos que estaban visitando Argentina. Hasta hubo canales como ¡ESPN y Fox Sports que pidieron entrevistarlas para sus programas! No cabe duda que metimos un golazo en La Bombonera.



*Hoy me enteré que la competencia usó mis fotos. Sin permiso ni nada. Pero bueno, ese es otro tema.

