Como no podía ser de otra forma, el duelo Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 contó con muchas imágenes que quedarán para el recuerdo. Y es que al duelo acudieron decenas de reporteros gráficos que tomaron distintas fotos, ya sea de la cancha o las tribunas.



Una de las que generó muchas risas fue la registró un corresponsal de AFP, la cual mostraba a un niño haciendo una singular ofrecimiento a Lionel Messi por la camiseta que vistió en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



Además de esta, muchas más imágenes fueron difundidas por la referida agencia de noticias. En estas se veía las jugadas del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



Algunas de las fotos tomadas durante el primer tiempo del Perú vs. Argentina daban detalles de las faltas cometidas por ambos elencos, así como de las jugadas de infarto que 'paralizaron' el corazón de muchos en La Bombonera.



Perú vs. Argentina: la barra Blanquirroja que hizo temblar La Bombonera