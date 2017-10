Perú vs. Argentina: ¿esta es la oración que todos debemos rezar para que la selección gane? [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, que tendrá lugar este martes en Buenos Aires, tiene a todos los fans de la bicolor a la expectativa. En este marco, son muchas las cosas que los usuarios están realizando para elevar los ánimos del 'once' que afrontará este decisivo partido por las Eliminatorias Rusia 2018.



Aparte de los memes, siempre tan graciosos, ha comenzado a viralizarse una 'oración' para que los integrantes del cuadro inca puedan superar a la albiceleste con un poco de ayuda divina (recuerda que Dios es peruano, papá). Para no hacerte demorar más, acá te dejamos la plegaria que todos debemos hacer para ganar el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Padre nuestro que estarás en la Bombonera,

santificado sean Flores y Guerrero,

venga a nosotros la clasificación.

Hágase tu voluntad, tanto en Argentina como en Lima,

danos el jueves los goles de cada día,

y perdona a Carlos Cáceda,

así como nosotros perdonamos a Claudio Pizarro y al ‘Cóndor’ Mendoza

(bueno a este último no tanto).

No nos dejes caer en la eliminación

y llévanos a Rusia.

Amén"



Es muy probable que no pocos eleven esta oración para ver si tenemos una manita de 'papá lindo' y así obtener un buen resultado en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. Hay que mencionar que, por el lado más terrenal, hay varias novedades con relación a este duelo.



Una de estas tiene que ver con la movida que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) tenía pensado hacer para bajar los ánimos de Ricardo Gareca, técnico del elenco nacional. Un periodista de ESPN, por medio de su cuenta de Twitter, advirtió de lo que se haría antes del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.

Según comentó, el vestuario peruano iba a ser pintado de color verde. ¿Acaso tiene esto algo de malo? Pues, el 'Tigre' es una hombre que cree mucho en las cábalas y rituales para la suerte, siendo este color algo que contraviene todo atisbo de buen augurio para este encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Pueden creer que alguna mente chiquita de AFA pensó en pintar el vestuario visitante de verde porque a Ricardo Gareca no le gusta. Jueguen bien y ganen", manifestó sobre la extraña y presunta intención del organismo antes del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.