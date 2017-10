Perú vs Argentina: Hernán Crespo reveló esta verdad no contada de La Bombonera [VIDEO]

A pocas hora del Perú vs. Argentinauna opinión rebota con fuego en redes sociales. Hernán Crespo, artillero albiceleste, dio casi un mensaje de aliento a la selección peruanaque hoy viaja a Buenos Aires, haciendo la aclaración que 'La Bombonera' como escenario no tiene protagonismo a la hora de disputar un encuentro como las Eliminatorias Rusia 2018.



Hernán Crespo, muchas veces verdugo de la selección peruana, se mostró alerta por el cambio de escenario en la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. "Es preocupante el hecho de pensar que cambiar de estadio y llevarlo del Monumental a 'La Bombonera' te pueda generar un plus deportivo superior. Me parece una locura", opinó el ex delantero gaucho.



Cuando la selección peruana esta a pocas horas de llegar a Buenos Aires, Hernán Crespo dio un alcance a cerca de este escenario. "Realmente tiembla, pero yo jugué a los 18 años, ganamos 2 a 0, hice un gol y le di una asistencia a Ortega. Sí, pasó, pero no modificó mi manera de actuar y mi capacidad a la hora de jugar", puntualizó.



Además el jugador rompió un mito al que se enfrentará la selección peruana en esta fecha de Eliminatorias Rusia 2018. "La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha. Es como decir que es verdad que en la Bombonera hay mal olor, pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo que corre por ahí", finalizó.