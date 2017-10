Perú vs Argentina: El Himno Nacional del Perú retumbó en 'La Bombonera' [VIDEO]

¡Todos somo Perú ♥! Los ojos del mundo están puestos en todos en el partido entre Perú vs Argentina. El emocionante encuentro entre la albiceleste y la bicolor se viene dando en 'La Bombonera' en Buenos Aires.



El Himno Nacional del Perú fue el primero en sonar en 'La Bombonera'. Como se recuerda, todo el planeta está pendiente de este encuentro entre peruanos y argentinos. Perú puede obtener un empate o una victoria. Pero el cuadro Argentino solo puede ganara para lograr el repechaje para Rusia 2018.



Como se recuerda, el rendimiento de la selección de Argentina fue muy cuestionada por todos los medios en Argentina. Los empates que Messi y sus amigos consiguieron con Ecuador y Venezuela hace que miles de argentinos no confíen en su selección.



El emocionante encuentro entre Perú vs Argentina se viene viviendo con gran intensidad en 'La Bombonera'. ¿Gareca y los suyos logran ir al Mundial? No te pierdas todos los detalles en Trome.pe

Perú vs Argentina