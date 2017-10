Perú vs Argentina: Hinchas argentinos respetaron el himno peruano de inicio a fin [VIDEO]

No hubo pifias, solo silencio y respeto. Los hinchas argentinos cumplieron con su promesa en el Perú vs Argentina, que se jugó en la Bombonera la tarde el jueves: no silbaron el himno peruano. El canto nacional retumbó el estadio Alberto J. Armando. Fue el primero en sonar.



Pero la promesa que hicieron los hinchas argentinos tiene más de historia y cariño, que de un simple gesto futbolero. Y es que los argentinos no olvidan el apoyo desinteresado de Perú a su país en el conflicto bélico con Inglaterra en 1982 (Guerra de las Malvinas).



"A Perú jamás se le silba el himno. A sus jugadores no se los insulta. A sus dirigentes se los respeta. Perú es Argentina", había escrito la cuenta @PolíticaEnRiver horas antes del encuentro. Y así fue.



Un video compartido en Facebook por el usuario Cesar Arturo Fernández Bazán da cuenta del respeto que se sintió en la Bombonera por el himno peruano.



Y no solo eso, en el clip también quedaron registrado los aplausos de los asistentes al termino del himno nacional.