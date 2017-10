Perú vs. Argentina: Hinchas siguen alentando a la selección peruana previo al partido por Eliminatorias [VIDEOS y FOTOS]

Los hinchas peruanos no dejan de alentar a la selección peruana, que entrenó hoy desde muy temprano previo al Perú vs. Argentina. Los seguidores de la bicolor se amanecieron en los exteriores del hotel donde se hospedan los dirigidos de Ricardo Gareca.



Ayer, miles de peruanos recibieron a la selección peruana en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires y en caravana siguieron al equipo de todos, cuyos jugadores grabaron con sus celulares el mar peruano que los alentaba.



Y hoy no fue la excepción, ya que cientos de hinchas enloquecieron cuando vieron salir a los jugadores de la selección peruana rumbo al estadio de Vélez, donde realizaron su último entrenamiento previo al Perú vs. Argentina.

La selección peruana es seguido por centenares de hinchas previo al Perú vs. Argentina.

A pesar de entrenar a puertas cerradas, no faltaron aquellos hinchas que se treparon a las rejas que los apartaba de la selección peruana para poder, siquiera, sacar una fotografía de los jugadores.



El Perú vs. Argentina se inicia a las 6:30pm en el estadio de la Bombonera, donde más de dos mil hinchas peruanos alentarán a nuestra selección, mientras que otros 30 millones lo haremos desde nuestro país.