Perú vs Argentina: Periodista argentino pide perdón por criticar a Pedro Gallese [VIDEO]

¡Tantas veces Pagani! El recorrido y polémico periodista Horacio Pagani reconoce su error y le pide perdón a todo el Perú por calificar a Pedro Gallese de arquero de "medio pelo". Como se sabe, los medios de argentinos siempre buscan la polémica antes del partido entre Perú vs Argentina este 5 de octubre en 'La Bombonera'.



Horacio Pagani es uno de los panelista de un programa en TyC Sports y aprovechó la última trasmisión para enviar las disculpas del caso a todo el Perú y a Pedro Gallese.



"Disculpas al pueblo peruano. No entendieron lo que dije, acá como siempre se mostró algunas escenas. No lo conozco a él, vi que le hicieron algunos goles y dije que era un arquero de 'medio pelo'. Ese término acá en Argentina es más o menos", fue la disculpas que manifestó que el recorrido periodista Horacio Pagani.



Las "disculpas" de Horario Pagani también fueron criticadas por uno de sus compañeros. "No engañes a los peruanos, ellos no hablan inglés, hablan español como nosotros", le dijo uno de sus compañeros en TyC Sports.



¿Quién es Pagani? El periodista argentino es el mismo que tuvo se molestó con José Vélazquez por mencionar que la albiceleste tiene un juego 'cochino' y 'coimero'.



"Este tipo está ofendiendo la dignidad de todos los argentinos. ¡Qué caraj*** está diciendo viejo! Es un energúmeno que ofende a la argentina", manifestó Horacio Pagani en aquella ocasión tras las declaraciones del 'Patrón' Velásquez.



José Vélazquez recordó el que Carlos Bilardo usaba alfileres cuando jugaba Argentina. El peruano también recordó la vez que el brasileño Branco tomó un "agua extraña" de la selección de Argentina y terminó mareado.