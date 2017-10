Perú vs. Argentina: Todo el itinerario de la blanquirroja previo al partido por Eliminatorias Rusia 2018

José Lara

Enviado especial a Argentina

@jlara18



Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, habló con Trome.pe desde Buenos Aires, donde espera al plantel de la blanquirroja y afina detalles para su arribo previo al Perú vs Argentina.



La expectativa por el duelo entre Perú y Argentina es tremenda. Por ello, aquí te detallamos que hará la bicolor en Buenos Aires. La comunidad peruana en el país gaucho planifica un banderazo de aliento.

Itinerario de la blanquirroja para el Perú vs Argentina:



Miércoles 4 de octubre

Partida de Lima a Buenos Aires (1:30 p.m. hora peruana)

Llegada a Ezeiza, Buenos Aires (7:20 p.m. hora argentina)

Llegada al hotel en Bueno Aires 8:30 p.m.

Luego cena y descanso



Jueves 5 de octubre

Entrenamiento en el complejo deportivo de Vélez Sarsfield (8:00 a.m. hora argentina)

Partido Perú vs Argentina en la Bombonera (6:30 p.m.)



Viernes 6 de octubre

Entrenamiento en el complejo deportivo de Vélez Sarsfield (8:00 a.m.)

Retorno a Lima (4:00 p.m. hora argentina)

Perú vs Argentina

"Todo en orden acorde a lo planificado. Hemos hecho un recorrido a los ambientes del hotel. Vamos a reunirnos con la embajada por el tema de seguridad y el traslado del aeropuerto", aseguró Antonio García Pye.



García Pye adelantó que un tema de preocupación es la seguridad de la selección y los hinchas peruanos. "AFA y la embajada peruana está coordinando en el tema de seguridad. En general, aparentemente, las cosas están controladas", aseguró.

