Perú vs. Argentina: Jefferson Farfán está lesionado, pero 'Foquita' pide lomo fino

‘Alentaré en la tribuna’, comentó la ‘Foquita’ (Miguel Moreno) tras la lesión que sufrió, la cual lo alejaría del partido ante Argentina en ‘La Bombonera’.



Además, dice que confía en los 11 que elija Ricardo Gareca y recomienda que jueguen como su primo ‘alcahuete’, es decir, ‘relajados y frescos’.

“Estoy apenado por mi lesión, estaba ilusionado con meterla en Argentina... a propósito, ¿qué es de Julieta Rodríguez? Igual iré a ‘La Bombonera’ y estaré en la tribuna alentando al equipo”, contó la ‘Foquita’.

¿Tratarás de recuperarte para el partido con Colombia?

Claro, en Lima tengo una fisioterapeuta muy buena que cobra por adelantado, pero te deja relajadito.



¿El partido será más bravo que jugar en el ‘Mundialito’ de El Porvenir?

Nada se compara con el ‘Mundialito’, donde el árbitro está como el locutor de Gisela, es decir, por las puras.



¿Es cierto que aún tienes comunicación con Yahaira?

No me relacionen con ella porque me malogra la plaza. Yahaira es un capítulo cerrado, porque me ‘cerró’ con todo.

¿Algún consejo para el profe Gareca?

Le he dicho a Gareca que convoque a un par de ‘gauchas’ que son ‘lomo fino’, para que cuando las veamos en las tribunas nos entren las ganas de ‘golear’ esa carne en ‘La Bombonera’.



¿Y la última?

A Messi le dicen Christian Domínguez porque es un jugadorazo.



(E.Castillo)

