Perú vs Argentina: Jefferson Farfán tiene esta lesión, según médico ¿Juega o no juega?

Jefferson Farfán llegó a Lima de emergencia tras conocerse su lesión el pasado jueves con su club Lokomotiv que ponía en duda su presencia ante Argentina y Colombia por las Eliminatorias. Ahora, el panorama es alentador para la Foquita tras las pruebas médicas. El mismo caso ocurrió con Raúl Ruidíaz.



“Jefferson Farfán tiene una fatiga muscular. Le hemos hecho una resonancia, y no arrojó mayor gravedad, por lo cual vamos a manejar las cargas de trabajo con el preparador físico Néstor Bonillo. Esperemos que esté recuperado para el partido y al 100 por ciento”, aseguró el médico de la selección peruana, Julio Segura.



De esta forma, Jefferson Farfán tendrá que recuperarse y por ahora su presencia ante Argentina no corre peligro, salvo recaiga en la lesión.



“Raúl Ruidíaz tuvo una contusión en el pie. Tiene molestias, pero no maneja gravedad. Lo vamos a manejar con la carga de trabajos en nuestro centro de rehabilitación”, afirmó Julio Segura. La 'Pulga' está en la misma situación que la 'Foquita', llegará al Perú vs Argentina si no hay mayor novedad.



La selección peruana se prepara para el partido ante Argentina este jueves y luego ante Colombia (10 de octubre) por las Eliminatorias Rusia 2018. La blanquirroja busca asegurar su clasificación al Mundial.

