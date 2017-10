Perú vs Argentina: Jorge Sampaoli y su irrebatible defensa a Lionel Messi [VIDEO]

Lionel Messi ha dividido las opiniones de los hinchas argentinos tras el Perú vs Argentina. La albiceleste no pudo anotar en el arco de 'San Gallese' y ahora parece que el único responsables es Messi, pues las críticas y comentarios en su contra no cesan en las redes sociales.



Lo que muchos hinchas, a favor de Messi, no comprenden es ¿por qué la responsabilidad de un partido con once jugadores solo recae en un jugador? En Messi: uno de los mejores jugadores del mundo. Acaso el mejor.



El técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, sabe lo que Messi dio en la cancha. Es por eso que tras el Perú vs Argentina salió en su defensa (una vez más). Y fue contundente.



"No se le puede pedir más, Leo nos dio un partido que jugó con mucha intensidad, presionó, buscó, no bajó un segundo de buscar, tuvo opciones, generó oportunidades, metió pelotas de gol en lugares que eran imposibles...Tuvimos un Messi muy intenso", puntualizó Sampaoli en la conferencia de prensa después del partido.



En tanto, en las redes sociales, decenas de hinchas argentinos creen que es injusto llamar 'pecho frío' a Messi, cuando fue el único que generó hasta 7 ocasiones de gol frente a Perú. Así lo defendieron:



Jorge Sampaoli defendió a Lionel Messi.

Hoy, los que no vieron el partido, dirán que el pecho frío se volvió a esconder. La realidad: 6 OCASIONES GENERADAS de Lio Messi ante Perú. pic.twitter.com/yTXRG8WxUv — Invictos (@InvictosSomos) 6 de octubre de 2017

Miren todo lo que generó Messi pic.twitter.com/44lWiiB5pe — Nacho Rivarola (@nachorivarolaok) 6 de octubre de 2017