Perú vs. Argentina: Lionel Messi y la jugada que nos provocó un 'microinfarto' [VIDEO]

¡Alucinante! El duelo Perú vs. Argentina, uno de los encuentros más esperados de esta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, tuvo muchas jugadas que hicieron paralizar el corazón de los hinchas que acudieron a La Bombonera y a los que se quedaron en sus casas.



Una de estas fue protagonizada por el astro Lionel Messi, figura de Barcelona, quien disparó al arco de la bicolor y por poco nos hace un gol. La situación tuvo lugar a los 38' del primer tiempo del Perú vs. Argentina.



Tal como se vio por medio de la señal de Movistar Deportes, el gaucho se dio maña para dejar atrás de la defensa nacional y rematar desde fuera del área. No fueron pocos los que creyeron que el disparo de Lionel Messi había abierto el marcador del Perú vs. Argentina.



El disparo de la 'Pulga' pasó muy cerca del palo derecho de Gallese, quien se estiró para alcanzar la pelota. Esto no lo consiguió y el balón salió del campo de juego, ocasionando una desazón entre los que esperaban un gol en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



El marcador durante el primer tiempo quedó sin tantos, asunto que emocionó más a los hinchas que seguían el duelo a través de las redes sociales. Esto se pudo evidenciar en las decenas de mensajes que se lanzaron con relación al Perú vs. Argentina.