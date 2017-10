Perú vs Argentina: Torrencial lluvia en Buenos Aires a 3 días del partido ¿asusta a la bicolor'? [VIDEO]

Faltan 3 días para el trascendental duelo por las Eliminatorias Rusia 2018. Perú y Argentina se verán las caras en La Bombonera de Buenos Aires, donde hoy cayó una torrencial lluvia que preocuparía a cualquiera.



Un posible Perú vs Argentina con lluvia ya fue prevista por el técnico de la bicolor Ricardo Gareca. El argentino ya estuvo entrenando con el campo regado en La Videna para emular lo que podría pasar el 5 de octubre en La Bombonera.



La mayoría de los convocados, tanto de Perú como de Argentina, no tienen experiencia jugando bajo la lluvia, ya que en sus respectivas ligas no se ven con este tipo de escenarios.



Para recordar: ambas selecciones ya protagonizaron un enfrentamiento en esta condición climática. Hablamos del 2010, cuando Perú jugó con Argentina en el Monumental de Buenos Aires. Aquel día la albiceleste de Diego Maradona le dio vuelta a la blanquirroja 2-1 con gol agónico de Martín Palermo.

Video: 'Huachano' Lara - Trome

Trome.pe. ya se encuentra en el La Boca (barrio en Buenos Aires cerca a La Bombonera) para llevarte todas incidencias del próximo partido de la selección peruana por las Eliminatorias Rusia 2018.