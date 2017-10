Perú vs Argentina: ¿Luz del Sur cortará la energía eléctrica esta tarde en Lima? [VIDEO]

¡Todos somo Perú ♥! Uno de los partidos más trascendentales de la selección peruana está por jugarse en unas horas. Las 6:30 p.m. es la hora pactada para que la selección peruana se enfrente a la de Messi y sus amigos. Pero en la redes sociales se viene viralizando una comunicado que aterra a todos los hinchas del fútbol.



¿Qué dice el comunicado? El temido comunicado indica que Luz del Sur hará un corte de energía eléctrica a la hora que jugará Perú vs Argentina. ¿Qué locura es esta?



El comunicado indica que se contará la luz en todo Lima desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 pm. Esta decisión afectaría a todos los peruanos que están esperando el Perú vs Argentina.



¡Calma! ¡Qué no panda el cúnico! El supuesto comunicado de Luz del Sur es más falso que cacheta da payaso. Todo indica que se trataría de una gracia de algunos usuarios de la redes sociales y la gente cae redondita. Así que todos podremos disfrutar del Perú vs Argentina en nuestros hogares.



Por su parte, la empresa Luz del Sur no emitió ningún comunicado sobre el tema por ningún medio o alguna red social. ¡Todos podemos disfrutar del esperado encuentro entre Perú vs Argentina!



Perú vs Argentina: fiebre bicolor se vive en el centro de Lima