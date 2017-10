Perú vs Argentina: Marcelo Tinelli pone paños fríos a la rivalidad con tremenda fotografía 

El popular Marcelo Tinelli se encontró con sus antiguos amigos periodista peruanos y aprovechó para tomarse un selfie que fue que tiene más de 800 "corazoncitos" en Twitter. ¿Poniendo paños frío al candente encuentro que tendrán Perú con Argentina en 'La Bombonera'?



"Con mis amigos periodistas peruanos, Fredy Lazo y Fernando Jiménez Compañeros de más de 35 años. Hermoso verlos", escribió conmovido Marcelo Tinelli en su cuenta personal de Twitter.



Como se recuerda, este 5 de octubre tendrá lugar el encuentro en Perú y Argentina en 'La Bombonera'. La selección de Argentina se juega la vida ante la bicolor. Si Messi y sus amigos pierden están con pie y medio fuera el Mundial Rusia 2018.



Con mis amigos periodistas peruanos, Fredy Lazo y Fernando Jimenez Compañeros de más de 35 años. Hermoso verlos🇦🇷🇵🇪 pic.twitter.com/5QtKrQysAE — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 30 de septiembre de 2017

El periodista argentino, Martín Liberman, calificó el encuentro de Perú y Argentina como temer. "¿Por que voy a creer que Argentina le puede ganar a Perú? Argentina no le pudo ganar a Ecuador y a Venezuela en casa", sentenció el especialista desde su programa de televisión.



El encuentro entre Perú y Argentina es calificado como el partido más decisivo del fútbol moderno en Argentina. Por su parte Ricardo Gareca manifestó que es el partido de "todo un país" en referencia a Perú y sus ganas de poder ir al Mundial Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años.



Argentina. Existe un gran sector del pueblo gaucho que espera que su selección pierda para poner fin al desastre que es la albiceleste. "No la sudan", es el comentario más común que se puede escuchar en las calles de Argentina.



Amor y odio. Muchos argentinos podrán decir que su selección no merece ir al Mundial de Rusia 2018 pero se agotaron las entradas para "la final del mundo ante Perú". La entradas en reventa se pueden encontrar entre 150 dólares y 300 dólares en el mercado negro.



Para la reflexión. Marcelo Tinelli publicó el mensaje en Twitter y es una muestra del cariño que es más fuerte que cualquier rivalidad pelotera y recuerda que Perú y Argentina son países hermanos. ¡Que gane el mejor!