Perú vs Argentina: Martín Liberman explotó y lanzó duro calificativo a diario peruano por esta portada [VIDEO]

El último martes, altos mandos del fútbol se reunieron en Argentina para tratar temas de organización del Mundial 2030. Todo esto a dos idas del partido entre la bicolor y la albiceleste en Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2017.



Dicha situación generó que diario peruano Todo Sport especule con el tema y publique portada con el siguiente titular: "¡RATEROS!". "Presidente de la AFA, la Conmebol y FIFA acordaron robarnos el partido de mañana. Los tres estarán en palco oficial", se lee la bajada.



Tras ello, la prensa argentina, sobre todo el conductor Martín Liberman, respondió drásticamente.



"Quiero decirle a la gente de Todo Sport que es un pasquín (término peyorativo para describir un escrito), que no saben nada. No pueden ser tan malos, muchachos. Infórmense bien, levanten el teléfono, indaguen", lanzó Martín Liberman.

Perú y Argentina se medirán HOY en La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana).