Perú vs Argentina: La dura falta de Mascherano sobre Jefferson Farfán [VIDEO]

¡Una lluvia de falta albicelestes! Si algo llama la atención en el esperado partido entre Perú vs Argentina, es la cantidad de faltas que está cometiendo los jugadores de Argentina. Biglia, Otamendi y ahora Mascherano sobre Jefferson Farfán, son las faltas que no se han cobrado hasta ahora.



Jefferson Farfán tenía el balón en sus pies y la llegada de Mascherano por detrás no fue cobrada por parte del árbitro de Brasil. Es increíble la cantidad de falta que viene cometiendo el cuadro de Argentina y no se cobra nada.



El popular jugador peruano cayó al piso con cara de dolor y Mascherano casi lo parte y el juez del partido no vio ni hizo nada en el encuentro disputado en 'La Bombonera'.



Perú vs Argentina