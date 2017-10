Perú vs Argentina: Medios gauchos destruyen a Messi y compañía [VIDEO y FOTOS]

Toda la prensa Argentina sabía muy bien que la 'albiceleste' tenía que ganarle a Perú en 'La Bombonera'. El objetivo no se pudo dar y ya comenzaron a pedir a Dios que los ayude a llegar a Rusia 2018. Como se recuerda, gran parte de la prensa gaucha se mostraba en un desacuerdo total por el mal desempeño de Messi y compañía dentro y fuera de Argentina.



¡Mucho escándalo y no pasó nada! La AFA decidió cambiar de estadio, quería poner un arbitro boliviano, casi pinta el camerino de la selección peruana de verde y no pudo contra un humilde equipo peruano que sigue en la lucha por lograr un cupo para Rusia 2018.



Martín Liberman dijo que "ganarle a Perú sería una tarea titánica" y no se equivocó. Messi no pudo con Gallese, las patadas de los defensas de argentina no sirvieron de nada y Perú se robó un punto de oro de 'La Bombonera' que alentó lo que pudo y 'La 12' no se sintió. De nada le sirvió a la AFA regalar entradas a la barra de Boca Juniors.



Argentina está fuera del Mundial de Rusia 2018 y solo le queda jugar contra Ecuador en el Atahualpa de Quito. ¿Logrará ir Argentina y Messi al Mundial? Bueno, ese ya es problema gaucho.



Perú ahora se juega el cupo al repechaje con Colombia y se ve obligado a ganar sí o sí. Colombia perdió 2-1 frente a Paraguay y ahora se enfrentarán con todo para lograr el cupo para Rusia 2018. ¡Vamos Perú!