Perú vs. Argentina: Mira las cábalas de Ricardo Gareca que nos acercan a Rusia 2018 [VIDEO]

La fuerza de la mente y la suerte para Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, se unen en una sola palabra: Cábala. El seleccionador nacional que está a 180 minutos de llevar a Perú a un mundial después de 36 años, tiene un serie de rituales que no está dispuesto a cambiar mucho menos en esta recta final de las Eliminatorias Rusia 2018 que empieza este 5 de octubre ante Argentina en Buenos Aires.



Ricardo Gareca, tiene una serie de hábitos antes y durante su estancia en Perú que cumple a rajatabla y al parecer cumplirlos le ha dado resultados. Ese factor ‘suerte’ ha favorecido a la selección peruana en estas Eliminatorias Rusia 2018, no solo con balones que no entraron a nuestra portería, sino incluso van por el ganar puntos en mesa ante Bolivia.



Una de las cábalas más importante de Ricardo Gareca es la relacionada al color verde, el DT no puede usar nada de ese color y tampoco sus jugadores cada vez que llegan a la Videna, a tal punto que ninguno usa chimpunes con esa coloración. Otra cabala que tiene el argentino es que no puede escuchar canción es de Marc Anthony, por un pasado oscuro durante su paso por Colombia (Independiente Santa Fe).



Aprovechar el golpe de suerte es una de las cosas que Ricardo Gareca nunca desaprovecha. El DT se convirtió en tendencia cuando una foto suya al costado de una novia. El jefe de la selección peruana le pidió permiso al novio para tocar el vestido de su pareja porque ‘daba suerte’ ese día el equipo peruano ganó. Pero lo que hoy Perú necesita en las Eliminatorias Rusia 2018, no solo es suerte, sino una buena actitud de sus jugadores y mejor estrategia.