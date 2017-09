Perú vs. Argentina: Policía realiza trabajo antiespionaje en la Videna [VIDEO] 

No confían en nadie. Las medidas de seguridad no se escatiman en la Videna.Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, ha pedido tranquilidad para poder entrenar sin el temor a que no exista ningún informante de Jorge Sampaoli tomando apuntes o registrado instantes de los movimientos del equipo a pocas horas del penúltimo partido de las Eliminatorias Rusia 2018.



Este fue el tercer día consecutivo en el que las zonas cercanas a donde entrena la selección peruana, se han visto reforzadas por efectivos policiales que cuidan el perímetro por orden de Ricardo Gareca, quien ha advertido que personas extrañas podría acercarse por encima de los muros para robar información.



Ricardo Gareca ha sido informado que Jorge Sampaoli tiene un patrón de conducta que busca información del rival por medios poco éticos y en la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018 esto no sería extraño. Se supo que la policía ha prohibido a los hinchas y a la prensa el uso de drones en el espacio aéreo de la FPF.



Los techos de las viviendas que tienen acceso visual a los campos donde entena la selección peruana también son custodiados por la policía, con el consentimientos de sus propietarios quienes han brindado apoyo en favor de los intereses del equipo de Ricardo Gareca y que busca un boleto al Mundial en estas Eliminatorias Rusia 2018.



Es sabido que el argentino Jorge Sampaoli ha utilizado a miembros de su comando técnico para que espíen los entrenamientos de sus rivales. Lo hizo durante su paso en el fútbol peruano, por testimonio del entrenador Fredy García y lo hizo cuando era entrenador de Chile durante las Eliminatorias al mundial de Brasil 2014.