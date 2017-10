Perú vs. Argentina: Mónica Delta canta 'Perú campeón' y la confunden con Kurt Cobain [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, el cual se jugará en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, ha generado todo tipo de reacciones y manifiestos en pos de levantar el ánimo del 'once' bicolor, el cual se medirá con los gauchos en La Bombonera.



Una de las que se volvió viral fue hecha por la periodista Mónica Delta, quien usó su cuenta de Twitter para lanzar un video en el que tocaba la guitarra y se ponía en 'sazón' para el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



No fueron pocos los que se rindieron ante la interpretación de 'Perú campeón' hecho por Mónica Delta, ovacionándola por su performance. Sin embargo, también hubo un usuario que la 'troleó', en pleno video por el Perú vs. Argentina, comparándola con Kurt Cobain.



EN HIP HOP

Hay que destacar también un homenaje realizado por Challo Suárez y Piero BT, según indica el portal Depor, a ritmo de hip hop. Sí, el Perú vs. Argentina generó gran expectativa entre el público urbano.

"Vamos Perú en esta convocatoria, estamos todos juntos queremos la victoria. Vamos Perú, hagamos memoria, en el 69 nos llevamos la victoria", se puede escuchar en parte de la letra de la canción 'Vamos Perú', la cual parece estar hecha a medida del Perú vs. Argentina.



El duelo Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 comenzará a jugarse a las 6 y media de la tarde de este jueves 5 de octubre. La hinchada peruana, como se ha visto, ya está presente en Buenos Aires y todo indica que el entusiasmo es grande.