Perú vs Argentina: Nicolás Otamendi comete dura falta sobre Paolo Guerrero y no le cobran nada [VIDEO]

Clara falta que no fue cobrada por el árbitro del Perú vs Argentina. Una ordenada selección peruana comenzó a tener el rol protagónico en el encuentro. Llegó el minuto 20 del encuentro y el equipo peruano comenzaba a pintar mucho mejor. Paolo Guerrero corría peligrosamente tras el balón y Nicolás Otamendi salió a cortarlo.



La clara falta de Nicolás Otamendi pasó desapercibida por parte del árbitro de Brasil. Fue en el minuto 27 que Paolo Guerrero se libró de la marca del argentino, comenzó a superarlo pero recibió una fuerte falta de Nicolás Otamendi.



El certero pase de Edison Flores fue recibido por Paolo Guerrero pero la falta de Nicolás Otamendi hizo que no se concrete la juga peruana.



Fue en el primer tiempo que el equipo peruano casi abre el marcador por medio de Jefferson Farfán. Así es, casí el balón entra en el arco de 'Chiquito' Romero.



Perú vs Argentina