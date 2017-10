Perú vs. Argentina: Paolo Guerrero y niño vestido con la blanquirroja se abrazan en tierna foto viral [VIDEO]

Son muchos los hinchas que se encuentran en Buenos Aires para ver el partido Perú vs. Argentina, el cual se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018. No fueron pocos los que, como se ha visto en Trome.pe y otros medios, recibieron Paolo Guerrero y los demás jugadores a su llegada a la tierra de las parrilladas.



En este contexto se registró una foto que podría figurar la devoción de toda la hinchada bicolor, la cual espera que ganemos el Perú vs. Argentina. En la imagen se puede ver cómo Paolo Guerrero y un niño vestido con la bicolor se funden en un tierno abrazo.



La imagen, que promete ser del agrado de quienes esperan ver el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018, fue subida a Twitter por el periodista Pedro Canelo. "Un niño vestido de blanquirrojo recibe a Paolo Guerrero en Buenos Aires. Un abrazo del alma", escribe el comunicador.



No fueron pocos los usuarios los que marcaron like a la imagen, más de 40 la retuitearon y 3 fueron los que enviaron una respuesta. Todo indica que la foto se volverá viral mientras más cerca esté de jugarse el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.

Un niño vestido de blanquirrojo recibe a Paolo Guerrero en Buenos Aires. Un abrazo del alma @elcomercio_perupic.twitter.com/roql6662Ui — Pedro Canelo (@pedrocaneloec) 5 de octubre de 2017

Hay que mencionar que la selección peruana ha recibido muchos gestos de emoción y aliento por la hinchada que espera ver, aunque sea por televisión, el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



Además de ello, no faltaron los que hicieron algunos homenajes usando sus redes sociales. Tal fue el caso de la periodista Mónica Delta, quien se grabó emocionada cantando el tema 'Perú campeón' para ponerle sazón al Perú vs. Argentina pero fue 'troleada' por un tuitero muy avispado.