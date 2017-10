Perú vs. Argentina: Pedro Gallese se lució con este atajadón [VIDEO]

Una de las figuras del partido Perú vs. Argentina fue, sin duda algunas, Pedro Gallese. El guardameta de la bicolor se lució en varios 'mano a mano' contra algunos de los jugadores gauchos, quienes parecieron exacerbarse por la capacidad del peruano.



En este marco, una de las ocasiones en las que Pedro Gallese se ganó el respeto de la hinchada nacional, que había ido a La Bombonera para ver el Perú vs. Argentina, ocurrió a los 57'. En esta, no pocos seguidores de la bicolor aguantaron la respiración.



Y es que el despeje que hizo Pedro Gallese fue algo que muchos consideraron alucinante en las redes sociales. Incluso, el conocido Mr. Chip tuiteó un mensaje sobre la actuación del arquero en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Partido memorable de Pedro Gallese y tremendo el mérito de Perú que se está jugando la vida en pleno infierno y sin 4 de sus titulares", afirmó el mencionado tuitero, quien se mantuvo muy atento a este partido de las Eliminatorias Rusia 2018.



Hay que mencionar que el Perú vs. Argentina contó con más jugadas espectaculares, las cuales puedes chequear en esta fotogalería que preparamos con anticipación.