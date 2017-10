Perú vs. Argentina: Pedro Gallese mantiene la ilusión de ir al Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

¿Santo? ¿Superhéroe? No, Pedro Gallese no es ninguno de los dos, pero su actuación en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 hizo pensar a no pocos usuarios que el portero peruano era alguien con un don que lo destaca de los humanos normales.



Las atajadas que hizo Pedro Gallese, las cuales pasarán a la historia, fueron un tema muy comentado en las redes sociales por los hinchas que se conectaron al Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



La actuación de Pedro Gallese propició que el marcador del Perú vs. Argentina quedara sin goles. Cuando terminó el encuentro, el portero habló con la prensa acerca de este enfrentamiento.



"Me preparé mucho para este partido, para esta fecha. Sabía que era duro por la lesión que tenía, por el mes y medio que no tapaba, pero me preparé al máximo y estos son los resultados", manifestó Pedro Gallese.

Acerca del resultado, el arquero manifestó que se sentía a gusto. "Sacamos un buen punto y estamos con la ilusión de ir al Mundial (...) Seguimos con vida", expresó Pedro Gallese. Cabe mencionar que el siguiente ‘combate’, nuestra escuadra tendrá que vérselas con Colombia en Lima.



No pocos han apostado que el duelo final de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018 será más que épico ya que ambos cuadros tendrán las intenciones de ganar.