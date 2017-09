Perú vs Argentina: Periodista Horacio Pagani despreció a Pedro Gallese: "Arquero de medio pelo"

En el programa 'Estudio Fútbol' de la cadena TyC Sports que conducen Gastón Recondo y Marcelo Palacios, el colega Horacio Pagani calificó despectivamente al golero Pedro Gallese previo al Perú vs Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



El programa Estudio Fútbol separó un segmento de su programa para analizar el juego del golero: "El análisis de Gallese, el arquero de Perú", en el cual se hace referencia a su recuperación y su paso por Juan Aurich.



"No sale en los centros, en las pelotas aéreas no sale", fue la primer expresión en contra de Pedro Gallese por parte del panel de periodistas argentinos. Hasta allí, normal.



Pero Horacio Pagani remató la secuencia con la frase "Es un arquero de medio pelo". Incluso, ese comentario ofensivo fue seguido de una expresión de asombro por uno de sus colegas: "¡Uh!"

