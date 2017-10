Por José Lara

Los panelistas Federico Bulos y Carlos 'Cai' Aimar del programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports, hablaron con Trome.pe y analizaron el Perú vs Argentina que jugará en la Bombonera el próximo jueves por las Eliminatorias.



Federico Bulos, panelista de 90 minutos de fútbol de Fox Sports, analizó las posibilidades de la Albiceleste a clasificar. "Argentina por más que sea Argentina, a falta de dos fechas, no está clasificado. Más allá de las cuestiones emotivas, tiene que clasificar en la cancha", aseguró.



"El equipo argentino llega golpeado y hay un tema animico-mental conocido. La Bombonera tiene una mística especial. Estamos tratando hacer de todo p'ara ayudar en lo que se pueda. Incluso los equipos de fútbol", agregó Bulos.

Por otro lado, Carlos 'Cai' Aimar, periodista argentino, reflexionó sobre la trascendencia del partido para el equipo de Jorge Sampaoli. "Es uno de los partidos más difíciles de los últimos años. Si Argentina no gana se queda fuera del Mundial y si eso pasa sería un drama. Hay que encararlo con la seriedad que corresponde. Los futbolistas jugarán con una tremenda presión. Permanentemente se habla de este partido y eso pesa mucho. Es una situación límite", afirmó.



"El árbitro tendrá la capacidad suficiente para conducir el partido como corresponde y cobrar lo que corresponde. El árbitro si es honesto como son la mayoría, te garantiza dirigir como corresponde. Se pueden equivocar, tener un error, son humanos. Pero no con mala intención", agregó Aimar sobre el árbitro brasileño Wilton Sampaio que dirigirá el Perú vs Argentina.

